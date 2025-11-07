Фото: Нацполиция

В Киевской области судили женщину и мужчину, работавших на россиян. Оба проведут ближайшие годы в тюрьме

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в конце июля прошлого года мужчина и женщина, получавшие указания от куратора через мессенджер, подожгли военное и волонтерские транспортные средства. В частности, это были Mercedes и Volvo, принадлежавшие волонтерам и принадлежащий военнослужащему Volkswagen.

В селе Петропавловская Борщаговка мужчина облил принесенной с собой легковоспламеняющейся жидкостью переднюю часть транспортных средств и поджег их. Тогда же его сообщница записывала это на видео, чтобы отчитываться перед куратором.

"В настоящее время приговором Киевского апелляционного суда оба обвиняемых приговорены к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы", - сообщили в полиции.

