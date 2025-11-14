08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
Фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин зізнався, що знову закохався
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
14 листопада 2025, 09:30

У Дніпрі жінка разом із сином вирішила заробляти на підпалах автомобілей: як її покарали

14 листопада 2025, 09:30
Ілюстративне фото
Жінку з Дніпра, яка підпалювала автівки, засудили. Відомо, що до "справи" вона залучила свого неповнолітнього сина

Про це повідомляє "Відомо", передає RegoNews.

У 2025 році жінка отримала в Telegram пропозицію "швидкого заробітку". Вона погодилась підпалювати автомобілі на замовлення. Згодом вона залучила до "роботи" свого неповнолітнього сина.

У квітні та травні мати та син спалили п'ять цивільних автомобілей. Матеріальну шкоду потерпілим оцінюють на понад 1,3 мільйона гривень. Засуджені повністю визнали свою провину.

Матері призначили шість років позбавлення волі. При цьому неповнолітньому сину призначили покарання у вигляді двох років пробаційного нагляду.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.

