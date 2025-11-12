14:24  12 листопада
12 листопада 2025, 15:45

У Кривому Розі чоловік вкрав картку з виплатами за загиблого військового і "балував себе" покупками

12 листопада 2025, 15:45
Ілюстративне фото
За крадіжку грошей з картки полеглого захисника засудили жителя Кривого Рогу. Картку він вкрав у знайомого, який отримував виплати за сина, який загинув на фронті

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Чоловік був у гостях у знайомого. Тоді він дізнався, що господар має картку, на яку надходили грошові виплати у зв’язку із загибеллю його сина-військовослужбовця. Згодом він подарував товаришу картхолдер, і запропонував покласти картку туди для зберігання. Після цього непомітно поклав картхолдер із карткою до власної сумки та через деякий час залишив дім знайомого.

Того ж дня він перерахував з викраденої картки 10 000 гривень на свій рахунок, відкритий в іншому банку. Згодом зловмисник витратив 4 тисячі гривень на новий телефон та зняв ще гроші в банкоматі.

На суді він визнав провину та розкаявся. Йому призначили покарання у вигляді п'ятьох років позбавлення волі, яке замінили на 3 роки випробувального терміну.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині будуть судити чоловіка. Він знайшов пакет із документами, серед яких були паспорт та банківська картка, що належали іншій особі. Замість того щоб повернути знайдене власнику, він скористався персональними даними потерпілого: оформив на його імʼя кілька кредитів і зняв готівку з банківського рахунку

аферист банківська картка Дніпропетровська область
