Ракетный удар по Днепропетровщине: Сырский объяснил, как враг узнал о собрании военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне получили информацию о собрании военных на Днепропетровщине 1 ноября через групповой чат украинских военных в соцсетях

Об этом ведущая ТСН Алла Мазур рассказала в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"Проблема не только в том, что нарушен запрет на торжества на фронте. Снова был групповой чат в соцсетях, а это игнорирование банальных норм безопасности. Ведь именно сломав сети, вероятнее всего, россияне узнали о собрании, – процитировала главнокомандующая журналистка.

Сырский добавил, что трагедия была обсуждена с командирами корпусов, а дисциплинарные решения должны свести к нулю шансы повторно подставиться врагу.

Удар по части ВСУ на Днепропетровщине: что известно

2 ноября группировка войск "Восток" сообщила, что в результате вражеского удара 1 ноября по Днепропетровской области есть погибшие и раненые среди военнослужащих Вооруженных сил.

Трагический инцидент произошел во время открытой церемонии награждения военных, когда вражеская баллистическая ракета попала прямо в место сбора бойцов на плацу.

По данным Офиса генпрокурора, в результате удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военных.

Среди погибших оказался опытный воин, брат журналиста "ТСН" Дмитрий Святненко – Владимир Святненко. Он прошел ожесточенные бои Кринок, Курахово и Марьянки, а накануне трагедии вернулся из заграничного отпуска, чтобы продолжить защищать Украину.

Сотрудники ДБР сообщили командиру батальона о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения.

8 ноября Центральный райсуд Днепра избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

