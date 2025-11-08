17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
08 ноября 2025, 12:55

Устроил награждение, несмотря на запреты: в Днепре сообщили о подозрении командиру батальона после атаки РФ по военным ВСУ

08 ноября 2025, 12:55
Фото: ДБР
Командир подразделения беспилотных систем сообщили о подозрении в ходе расследования вражеской атаки 1 ноября. Отмечается, что он провел награждение, когда это было запрещено

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Тогда российские войска атаковали Днепропетровскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно типа "Искандер", а также тремя беспилотниками "Герань". Тогда на территории, где находились украинские военные, командир проводил награждение.

"Следствие установило, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства. Командиру сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения", - сообщили в ДБР.

Подозрение объявили из-за решения, которое привело к трагическим последствиям. Правоохранители подчеркнули, что командиры несут личную ответственность за жизнь и безопасность подчиненных.

Что говорят в прокуратуре

В Офисе генерального прокурора отметили, что в результате вражеской атаки 1 ноября погибли 12 военных и 7 гражданских. Более 30 человек получили ранения.

"Помимо прямого запрета скопления личного состава и требования по его рассредоточению, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих. В настоящее время вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава", - говорят в прокуратуре.

Напомним, в результате удара РФ по полигону на Днепропетровщине погибли люди. Также 40 ранены, 6 пропали без вести. Все военные.

Как известно, Государственное бюро расследований открыло производство по гибели военных в Днепропетровской области в результате ракетного удара.

Трагический инцидент произошел во время открытой церемонии награждения военных, когда вражеская баллистическая ракета попала прямо в место сбора бойцов на плацу.

