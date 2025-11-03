14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
На Днепропетровщине во время церемонии награждения военных оккупанты ударили баллистикой: последствия атаки

Фото: иллюстративное
Во время открытой церемонии награждения военных на Днепропетровщине враг нанес ракетный удар, в результате чего погибли несколько бойцов

Об этом сообщил журналист "ТСН" Дмитрий Святненко, передает RegioNews.

Во время награждения лучших военных на плацу в Днепропетровской области 1 ноября вражеская ракета попала в локацию сбора. В результате удара погибли и получили ранения несколько военнослужащих.

Среди погибших был брат журналиста Владимир Святненко, который прошел многочисленные боевые позиции на передовой, в частности Крынки, Курахово, Марьянку и Красногоровку. Он начинал службу как противотанкист, впоследствии стал пилотом беспилотных летательных аппаратов и учил побратимов. Несмотря на возможность остаться в отпуске за границей, вернулся на службу и погиб во время церемонии.

По словам журналиста, военных собрали на открытой территории для награждения, что сделало их уязвимыми к обстрелу. Событие вызвало бурю эмоций в бригаде и среди семей погибших. Пресс-служба бригады ранее отмечала героизм Владимира, который спасал раненых и мотивировал побратимов.

В настоящее время идет расследование инцидента, правоохранители уточняют детали ракетного удара и потерь среди личного состава. Подробности о похоронах погибшего военного будут объявлены позже.

Ранее сообщалось о новых ударах по инфраструктуре Днепропетровщины. 2 ноября дроны РФ уничтожили склад с популярными закусками. В Павлограде полностью сгорела продукция и сырье компании Snack Production, поставлявшей бренды Flint, Chipster's, Big Bob, Сан Саныч и Морские.

Днепропетровская область ракетный удар Балистика военные награда потери
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
