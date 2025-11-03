Фото: иллюстративное

Во время открытой церемонии награждения военных на Днепропетровщине враг нанес ракетный удар, в результате чего погибли несколько бойцов

Об этом сообщил журналист "ТСН" Дмитрий Святненко, передает RegioNews.

Во время награждения лучших военных на плацу в Днепропетровской области 1 ноября вражеская ракета попала в локацию сбора. В результате удара погибли и получили ранения несколько военнослужащих.

Среди погибших был брат журналиста Владимир Святненко, который прошел многочисленные боевые позиции на передовой, в частности Крынки, Курахово, Марьянку и Красногоровку. Он начинал службу как противотанкист, впоследствии стал пилотом беспилотных летательных аппаратов и учил побратимов. Несмотря на возможность остаться в отпуске за границей, вернулся на службу и погиб во время церемонии.

По словам журналиста, военных собрали на открытой территории для награждения, что сделало их уязвимыми к обстрелу. Событие вызвало бурю эмоций в бригаде и среди семей погибших. Пресс-служба бригады ранее отмечала героизм Владимира, который спасал раненых и мотивировал побратимов.

В настоящее время идет расследование инцидента, правоохранители уточняют детали ракетного удара и потерь среди личного состава. Подробности о похоронах погибшего военного будут объявлены позже.

