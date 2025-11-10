Ракетний удар по Дніпропетровщині: Сирський пояснив, як ворог дізнався про зібрання військових

Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни отримали інформацію про зібрання військових на Дніпропетровщині 1 листопада через груповий чат українських військових у соцмережах

Про це ведуча ТСН Алла Мазур розповіла в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"Проблема не тільки в тому, що порушено заборону на урочистості на фронті. Знову був груповий чат у соцмережах, а це ігнорування банальних норм безпеки. Бо саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання, – процитувала головнокомандувача журналістка.

Сирський додав, що трагедію обговорили з командирами корпусів, а дисциплінарні рішення мають звести до нуля шанси повторно підставитися ворогу.

Удар по частині ЗСУ на Дніпропетровщині: що відомо

2 листопада угруповання військ "Схід" повідомило, що внаслідок ворожого удару 1 листопада по Дніпропетровській області є загиблі та поранені серед військовослужбовців Збройних сил.

Трагічний інцидент стався під час відкритої церемонії нагородження військових, коли ворожа балістична ракета влучила прямо в місце збору бійців на плацу.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військових.

Серед загиблих виявився досвідчений воїн, брат журналіста "ТСН" Дмитра Святненка – Володимир Святненко. Він пройшов запеклі бої Кринок, Курахового та Мар'янки, а напередодні трагедії повернувся зі закордонної відпустки, щоб продовжити захищати Україну.

Працівники ДБР повідомили командиру батальйону про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

8 листопада Центральний райсуд Дніпра обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

