08:57  10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
07:47  10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
16:52  09 листопада
Дощі та туман по всій Україні: що очікувати від погоди 10 листопада
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2025, 08:53

Ракетний удар по Дніпропетровщині: Сирський пояснив, як ворог дізнався про зібрання військових

10 листопада 2025, 08:53
Читайте также на русском языке
Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ
Читайте также
на русском языке

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни отримали інформацію про зібрання військових на Дніпропетровщині 1 листопада через груповий чат українських військових у соцмережах

Про це ведуча ТСН Алла Мазур розповіла в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"Проблема не тільки в тому, що порушено заборону на урочистості на фронті. Знову був груповий чат у соцмережах, а це ігнорування банальних норм безпеки. Бо саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання, – процитувала головнокомандувача журналістка.

Сирський додав, що трагедію обговорили з командирами корпусів, а дисциплінарні рішення мають звести до нуля шанси повторно підставитися ворогу.

Удар по частині ЗСУ на Дніпропетровщині: що відомо

2 листопада угруповання військ "Схід" повідомило, що внаслідок ворожого удару 1 листопада по Дніпропетровській області є загиблі та поранені серед військовослужбовців Збройних сил.

Трагічний інцидент стався під час відкритої церемонії нагородження військових, коли ворожа балістична ракета влучила прямо в місце збору бійців на плацу.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військових.

Серед загиблих виявився досвідчений воїн, брат журналіста "ТСН" Дмитра Святненка – Володимир Святненко. Він пройшов запеклі бої Кринок, Курахового та Мар'янки, а напередодні трагедії повернувся зі закордонної відпустки, щоб продовжити захищати Україну.

Працівники ДБР повідомили командиру батальйону про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

8 листопада Центральний райсуд Дніпра обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
військові ЗСУ соцмережі Дніпропетровська область ракетний удар Сирський Олександр Станіславович церемонія нагородження
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики та в "Енергоатомі", – Железняк
10 листопада 2025, 10:11
Іноземець поранив ножем відвідувача столичного клубу – поліція затримала нападника
10 листопада 2025, 09:59
Росія атакувала Україну "Кинджалами" і 67 дронами: скільки цілей вдалось збити
10 листопада 2025, 09:54
На Троєщині у Києві вночі горіли кіоски
10 листопада 2025, 09:45
Тимур Міндіч залишив Україну за кілька годин до обшуку НАБУ – УП
10 листопада 2025, 09:33
На Дніпропетровщині легковик влетів у дерево: є загиблий та постраждала
10 листопада 2025, 09:28
Росіяни вранці вдарили по Одесі: наслідки
10 листопада 2025, 09:14
НАБУ проводить обшук у співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча – ЗМІ
10 листопада 2025, 09:09
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
10 листопада 2025, 08:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »