В Днепре россияне атаковали многоэтажное здание: есть погибшие, среди раненых есть дети

Фото: ГСЧС

Российский дрон в Днепре в ночь на 8 ноября попал в 9-этажку. Атака привела к разрушению квартир с 4 по 6 этажа

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В жилом доме произошел пожар. Спасатели потушили пламя. Были эвакуированы 28 человек, среди них - 5 детей. В квартире на 5-м этаже обнаружили тело женщины.

Известно, что погибли два человека. Ранены 11 жителей, среди них двое детей. В настоящее время спасательные работы продолжаются.

Напомним, что в ночь на 8 ноября российская армия атаковала Украину 458 дронами. Также враг запустил против Украины 45 ракет, из них 32 баллистических, 10 крылатых и 7 аэробалистических "Кинжал", и 3 крылатых ракеты "Калибр". Обновленные направления удара, по данным воздушных сил, были Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.