Россияне обстреляли Днепровский район Херсона – погиб мужчина
Сегодня, 7 ноября, российские войска обстреляли Днепровский район Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки погиб 53-летний мужчина.
"Ориентировочно в 09:30 российские военные укрыли огнем Днепровский район Херсона. В результате этой вражеской атаки ранения, несовместимые с жизнью, получил 53-летний мужчина", – написал Прокудин.
Напомним, по данным ОВА, в течение 6 ноября под вражеским дроновым террором, авиаударами и артиллерийскими обстрелами находились 30 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российских ударов получили ранения 10 человек, из них один ребенок.
