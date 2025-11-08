У Дніпрі росіяни атакували багатоповерховий будинок: є загиблі, серед поранених є діти

Фото: ДСНС

Російський дрон у Дніпрі в ніч на 8 листопада влучив у 9-поверхівку. Атака призвела до руйнування квартир з 4 по 6 поверхи

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У житловому будинку сталась пожежа. Рятувальники загасили полум'я. Було евакуйовано 28 людей, серед них - 5 дітей. У квартирі на 5 поверсі виявили тіло жінки.

Відомо, що загинуло двоє людей. Поранено 11 жителів, серед них двоє дітей. Наразі рятувальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада російська армія атакувала Україну 458 дронами. Також ворог запустив проти України 45 ракет, з них 32 балістичні, 10 крилатих та 7 аеробалістичних "Кинджал", і 3 крилаті ракети "Калібр". Оновні напрямки удару, за даними Повітряних сил, були Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.