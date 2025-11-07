Фото: полиция

Жители одного из сел Роменского района во время полевых работ обнаружили беспилотник в поле

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место прибыли специалисты взрывотехнической службы. Они установили, что это российский ударный беспилотник. Его боевая часть не сдетонировала во время падения, но находилась в заведенном состоянии.

По соображениям безопасности, взрывотехники уничтожили боеприпас на месте: дистанционным способом совершили электроподрыв. Обломки изъяли для экспертного исследования.

Правоохранители призывают: если вы заметили БпЛА или подозрительный предмет, похожий на взрывчатку, не приближайтесь и не прикасайтесь. Немедленно звоните по телефону 102.

Напомним, в Житомирской области взрывотехники обезвредили боевые элементы российских ракет Х-101 и дронов-камикадзе. Их обнаруживают после массированных обстрелов и часто находят во время осенних полевых работ.