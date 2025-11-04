16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 15:23

В Кривом Роге отменили тендер на утепление труб: 30 км сетей остаются без теплоизоляции, теплопотери могут составить 45 млн грн

04 ноября 2025, 15:23
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

3 ноября 2023 года «Теплоцентраль», подчиняющаяся Нафтогазу, отменила тендер на теплоизоляцию труб в трех районах Кривого Рога: Покровском, Саксаганском и Ингулецком

Соответствующая информация была обнародована на платформе Prozorro, передает RegioNews

Тендер, объявленный еще в августе, имел целью обеспечить утепление около 30 км трубопроводов. Победитель аукциона, компания "Миралекс", предложила цену, что на 10% ниже ожидаемой стоимости — около 42 млн грн. Однако, несмотря на определение победителя, теплоцентраль не заключила договор в течение следующих двух месяцев.

14 октября в процесс вмешалась Госаудитслужба, инициировав мониторинг "Теплоцентрали". В результате проверки 27 октября тендер был отклонен. Таким образом, из-за задержек и промедлений сети без необходимого утепления остаются до начала отопительного сезона.

Без теплоизоляции трубы могут привести к значительным тепловым потерям. Например, неизолированная труба диаметром до 273 мм может терять до 3719 кВт энергии, в то время как изолированная минеральной ватой — всего 214 кВт, что больше чем в 17 раз меньше. Такая ситуация приведет к тому, что значительная часть тепла не попадет в дома, а будет тратиться на обогрев улиц.

По оценкам экспертов, только за ноябрь из-за неизолированных труб Кривой Рог может потерять до 45 млн грн на теплопотери. В то же время, с утепленными сетями эти потери составляли бы лишь около 1,5 млн грн. Это большая разница, которая может привести к значительным дополнительным расходам для местного бюджета.

К тому же ситуация в "Теплоцентрале" осложняется изменениями в руководстве. В августе Нафтогаз снова сменил руководителя предприятия — уже вторично через год. В настоящее время исполняющим обязанности руководителя является Сергей Зубчевский из Николаева, который приводит вопросы стабильности и эффективности управленческих решений в этом важном коммунальном предприятии.

По информации "Теплоцентрали", в настоящее время отопление получают 617 домов. Остальные планируют подключить в течение следующих двух недель.

Остается вопрос, удастся ли избежать дальнейших задержек и невыполнения планов, которые могут иметь серьезные последствия для качества теплоснабжения и экономии энергии в Кривом Роге.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил, что в Украине могут возникнуть проблемы с отоплением. По его словам, основные риски сохраняются в регионах, традиционно имеющих проблемы с теплоснабжением, в частности в Кривом Роге, Чернигове и Одессе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кривой Рог тепло
В 18 регионах начали подачу тепла в жилые дома, – Кулеба
01 ноября 2025, 15:25
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
31 октября 2025, 08:29
Мэр Виталий Кличко сообщил дату начала отопительного сезона в Киеве
28 октября 2025, 14:38
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Стало известно, когда в Киеве откроют главную елку страны
04 ноября 2025, 19:55
Бойцы спецназа показали кадры боев в Покровске
04 ноября 2025, 19:43
Зеленский обвинил Орбана в поддержке Путина
04 ноября 2025, 19:31
Препятствование деятельности ВСУ: в Одессе женщину осудили из-за TikTok-видео
04 ноября 2025, 18:40
Украинские военные отбили более двух десятков вражеских атак на Покровском направлении
04 ноября 2025, 18:34
Мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе
04 ноября 2025, 18:19
В Полтавской области "бизнесвумен" продавала военному справку за 6 тысяч долларов
04 ноября 2025, 18:15
У Чернигова до сих пор нет реального резерва топлива для генераторов: начальник МВА о недостатках в подготовке к возможному блекауту
04 ноября 2025, 18:14
Бил по разным частям тела: во Львове мужчина жестоко избил свою тещу во время ссоры
04 ноября 2025, 17:55
Сердце уже не билось: в Харьковской области медики спасли жизнь женщины
04 ноября 2025, 17:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »