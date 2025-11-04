В Кривом Роге отменили тендер на утепление труб: 30 км сетей остаются без теплоизоляции, теплопотери могут составить 45 млн грн

Соответствующая информация была обнародована на платформе Prozorro, передает RegioNews

Тендер, объявленный еще в августе, имел целью обеспечить утепление около 30 км трубопроводов. Победитель аукциона, компания "Миралекс", предложила цену, что на 10% ниже ожидаемой стоимости — около 42 млн грн. Однако, несмотря на определение победителя, теплоцентраль не заключила договор в течение следующих двух месяцев.

14 октября в процесс вмешалась Госаудитслужба, инициировав мониторинг "Теплоцентрали". В результате проверки 27 октября тендер был отклонен. Таким образом, из-за задержек и промедлений сети без необходимого утепления остаются до начала отопительного сезона.

Без теплоизоляции трубы могут привести к значительным тепловым потерям. Например, неизолированная труба диаметром до 273 мм может терять до 3719 кВт энергии, в то время как изолированная минеральной ватой — всего 214 кВт, что больше чем в 17 раз меньше. Такая ситуация приведет к тому, что значительная часть тепла не попадет в дома, а будет тратиться на обогрев улиц.

По оценкам экспертов, только за ноябрь из-за неизолированных труб Кривой Рог может потерять до 45 млн грн на теплопотери. В то же время, с утепленными сетями эти потери составляли бы лишь около 1,5 млн грн. Это большая разница, которая может привести к значительным дополнительным расходам для местного бюджета.

К тому же ситуация в "Теплоцентрале" осложняется изменениями в руководстве. В августе Нафтогаз снова сменил руководителя предприятия — уже вторично через год. В настоящее время исполняющим обязанности руководителя является Сергей Зубчевский из Николаева, который приводит вопросы стабильности и эффективности управленческих решений в этом важном коммунальном предприятии.

По информации "Теплоцентрали", в настоящее время отопление получают 617 домов. Остальные планируют подключить в течение следующих двух недель.

Остается вопрос, удастся ли избежать дальнейших задержек и невыполнения планов, которые могут иметь серьезные последствия для качества теплоснабжения и экономии энергии в Кривом Роге.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил, что в Украине могут возникнуть проблемы с отоплением. По его словам, основные риски сохраняются в регионах, традиционно имеющих проблемы с теплоснабжением, в частности в Кривом Роге, Чернигове и Одессе.