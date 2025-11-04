У Кривому Розі скасували тендер на утеплення труб: 30 км мереж залишаються без теплоізоляції, тепловтрати можуть скласти 45 млн грн

3 листопада 2023 року «Теплоцентраль», що підпорядковується Нафтогазу, скасувала тендер на теплоізоляцію труб у трьох районах Кривого Рогу: Покровському, Саксаганському та Інгулецькому

Відповідна інформація була оприлюднена на платформі Prozorro, передає RegioNews.

Тендер, що був оголошений ще в серпні, мав на меті забезпечити утеплення близько 30 км трубопроводів. Переможець аукціону, компанія "Міралекс", запропонувала ціну, що на 10% нижча за очікувану вартість — близько 42 млн грн. Проте, незважаючи на визначення переможця, "Теплоцентраль" не уклала договір протягом наступних двох місяців.

14 жовтня до процесу втрутилася Держаудитслужба, ініціювавши моніторинг "Теплоцентралі". В результаті перевірки, 27 жовтня тендер було відхилено. Таким чином, через затримки та зволікання, мережі без необхідного утеплення залишаються на початок опалювального сезону.

Без теплоізоляції труби можуть призвести до значних теплових втрат. Наприклад, неізольована труба діаметром до 273 мм може втрачати до 3719 кВт енергії, в той час як ізольована мінеральною ватою — лише 214 кВт, що більше ніж у 17 разів менше. Така ситуація призведе до того, що значна частина тепла не потрапить до будинків, а витрачатиметься на обігрів вулиць.

За оцінками експертів, лише за листопад через неізольовані труби Кривий Ріг може втратити до 45 млн грн на тепловтрати. Натомість, з утепленими мережами ці втрати складали б лише близько 1,5 млн грн. Це чимала різниця, яка може призвести до значних додаткових витрат для місцевого бюджету.

До того ж, ситуація в "Теплоцентралі" ускладнюється змінами в керівництві. У серпні Нафтогаз знову змінив керівника підприємства — вже вдруге за рік. Наразі виконуючим обов’язки керівника є Сергій Зубчевський з Миколаївщини, що наводить питання щодо стабільності та ефективності управлінських рішень у цьому важливому комунальному підприємстві.

За інформацією "Теплоцентралі", наразі опалення отримують 617 будинків. Решту планують підключити протягом наступних двох тижнів.

Залишається питання, чи вдасться уникнути подальших затримок і невиконання планів, які можуть мати серйозні наслідки для якості теплопостачання та економії енергії в Кривому Розі.

Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив, що в Україні можуть виникнути проблеми з опаленням. За його словами, основні ризики зберігаються в регіонах, які традиційно мають проблеми з теплопостачанням, зокрема в Кривому Розі, Чернігові та Одесі.