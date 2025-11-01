12:12  01 ноября
В Полтавской области 19-летнего юношу убило током на крыше вагона
12:52  01 ноября
В Киеве мужчину осудили за грабеж в сквере на Соломенке
13:55  01 ноября
На Одесщине пьяный водитель совершил ДТП: пятеро пострадавших
UA | RU
UA | RU
01 ноября 2025, 15:25

В 18 регионах начали подачу тепла в жилые дома, – Кулеба

01 ноября 2025, 15:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине на этой неделе стартовал отопительный сезон. По состоянию на 1 ноября, общины в 18 регионах начали подачу тепла в жилые дома

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует RegioNews.

Социальная сфера подключена к отоплению более чем на 60%. В целом в работе уже находятся 10 354 котельные из подготовленных 17 500 тысяч

"Фокусируемся на стабильной работе предприятий тепло-, водоснабжения и водоотвода, а также обеспечения надежного электропитания. Ежедневно отслеживаем ситуацию в регионах, координируем действия с органами местного самоуправления, областными администрациями, профильными министерствами и службами, реагируем на все вызовы оперативно", – подчеркнул министр.

По его словам, особенно в прифронтовых регионах, где враг каждый день беспрецедентно обстреливает энергообъекты, чтобы сорвать отопительный сезон.

Как отметил Кулеба, в Кривом Роге замминистра Константин Ковальчук проверил состояние работы котельных и готовность теплопредприятий.

"На сегодня здесь уже более трети жилых домов подключены к теплоносителям. По городу заменено более 100 км тепловых сетей. Работы продолжаются, к ним привлечены 60 ремонтных бригад", – добавил он.

Министр отметил, что органы местного самоуправления вместе с ОВА должны ускорить монтаж имеющегося в регионах энергетического оборудования, увеличивать резервы горючего для работы генераторов.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил, что в Украине могут возникнуть проблемы с отоплением. По его словам, основные риски сохраняются в регионах, традиционно имеющих проблемы с теплоснабжением, в частности в Кривом Роге, Чернигове и Одессе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина тепло отопление отопительный сезон
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Удар баллистики по Николаеву: количество пострадавших выросло до 19
01 ноября 2025, 17:26
Как новые налоги на посылки до 150 евро изменят покупки украинцев
01 ноября 2025, 16:51
В Житомирской области во время пожара погибли две женщины
01 ноября 2025, 16:24
Россияне атаковали энергообъекты в Сумской области: есть раненый
01 ноября 2025, 15:53
Mazda врезалась в отбойник: в Ровенской области в результате ДТП пострадали двое киевлянок
01 ноября 2025, 14:56
Более 46 млн грн наличными в валюте: в Днепре задержали чиновницу экоинспекции за незаконное обогащение
01 ноября 2025, 14:29
На Одесщине пьяный водитель совершил ДТП: пятеро пострадавших
01 ноября 2025, 13:55
Россияне атаковали дроном Марганец: есть погибший и раненая
01 ноября 2025, 13:21
В Киеве мужчину осудили за грабеж в сквере на Соломенке
01 ноября 2025, 12:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »