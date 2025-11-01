В 18 регионах начали подачу тепла в жилые дома, – Кулеба

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине на этой неделе стартовал отопительный сезон. По состоянию на 1 ноября, общины в 18 регионах начали подачу тепла в жилые дома

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует RegioNews.

Социальная сфера подключена к отоплению более чем на 60%. В целом в работе уже находятся 10 354 котельные из подготовленных 17 500 тысяч

"Фокусируемся на стабильной работе предприятий тепло-, водоснабжения и водоотвода, а также обеспечения надежного электропитания. Ежедневно отслеживаем ситуацию в регионах, координируем действия с органами местного самоуправления, областными администрациями, профильными министерствами и службами, реагируем на все вызовы оперативно", – подчеркнул министр.

По его словам, особенно в прифронтовых регионах, где враг каждый день беспрецедентно обстреливает энергообъекты, чтобы сорвать отопительный сезон.

Как отметил Кулеба, в Кривом Роге замминистра Константин Ковальчук проверил состояние работы котельных и готовность теплопредприятий.

"На сегодня здесь уже более трети жилых домов подключены к теплоносителям. По городу заменено более 100 км тепловых сетей. Работы продолжаются, к ним привлечены 60 ремонтных бригад", – добавил он.

Министр отметил, что органы местного самоуправления вместе с ОВА должны ускорить монтаж имеющегося в регионах энергетического оборудования, увеличивать резервы горючего для работы генераторов.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил, что в Украине могут возникнуть проблемы с отоплением. По его словам, основные риски сохраняются в регионах, традиционно имеющих проблемы с теплоснабжением, в частности в Кривом Роге, Чернигове и Одессе.