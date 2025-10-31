ДТП на Днепропетровщине: пострадали пять человек

Фото: полиция

ДТП произошло 29 октября около 20:30 на улице Электрозаводской в Покровском районе Кривого Рога

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault при повороте налево не пропустил Geely, двигавшегося во встречном направлении, в результате чего автомобили столкнулись.

В результате ДТП получили травмы пять человек. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Продолжается расследование.

Напомним, ночью 29 октября на Волыни легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель и пассажир получили травмы, их госпитализировали.