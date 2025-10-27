Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В январе прошлого года солдат получил ранения в зоне боевых действий. Затем его вывезли на лечение в Харьков. После этого мужчине дали месяц отпуска по состоянию здоровья. Однако когда отпуск закончился, он не вернулся в воинскую часть.

Военный, в ведении которого находился обвиняемый, дал ему хорошую характеристику. По его словам, это был хороший боец, однако после окончания отпуска прекратил отвечать на звонки. После лечения есть направление на ВЛК, где решается вопрос отпуска, после чего человек получает отпуск. Срок отпуска решает ВЛК, а командование только утверждает.

На суде обвиняемый отметил, что не проходил ВЛК после лечения и не знал об отпуске. По его словам, после выписки ему сказали обратиться в свою воинскую часть, чтобы выяснить, нужен ли отпуск. Однако у него было сквозное ранение ноги, он не мог передвигаться и позвонил в часть и сообщил, что не может прибыть.

Мужчина отметил, что находился дома и не прятался. Через несколько месяцев уже мог вернуться в воинскую часть, но не сделал этого, потому что ему там угрожали подачу в СЗЧ. По его словам, он хочет служить, но теперь ни одна часть не примет его без ВЛК.

Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения правоохранители фиксируют стремительный рост количества дел, связанных с самовольным оставлением службы . Эксперты отмечают, что такая тенденция может свидетельствовать не только об усталости военных, но и о системных проблемах в сфере ротаций и мотивации личного состава.