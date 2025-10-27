16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
UA | RU
UA | RU
27 октября 2025, 14:10

Ушел в отпуск и не вернулся: в Днепропетровской области судили военного по СЗЧ

27 октября 2025, 14:10
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Покровский районный суд города Кривого Рога за дезертирство приговорил военнослужащего. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В январе прошлого года солдат получил ранения в зоне боевых действий. Затем его вывезли на лечение в Харьков. После этого мужчине дали месяц отпуска по состоянию здоровья. Однако когда отпуск закончился, он не вернулся в воинскую часть.

Военный, в ведении которого находился обвиняемый, дал ему хорошую характеристику. По его словам, это был хороший боец, однако после окончания отпуска прекратил отвечать на звонки. После лечения есть направление на ВЛК, где решается вопрос отпуска, после чего человек получает отпуск. Срок отпуска решает ВЛК, а командование только утверждает.

На суде обвиняемый отметил, что не проходил ВЛК после лечения и не знал об отпуске. По его словам, после выписки ему сказали обратиться в свою воинскую часть, чтобы выяснить, нужен ли отпуск. Однако у него было сквозное ранение ноги, он не мог передвигаться и позвонил в часть и сообщил, что не может прибыть.

Мужчина отметил, что находился дома и не прятался. Через несколько месяцев уже мог вернуться в воинскую часть, но не сделал этого, потому что ему там угрожали подачу в СЗЧ. По его словам, он хочет служить, но теперь ни одна часть не примет его без ВЛК.

Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения правоохранители фиксируют стремительный рост количества дел, связанных с самовольным оставлением службы . Эксперты отмечают, что такая тенденция может свидетельствовать не только об усталости военных, но и о системных проблемах в сфере ротаций и мотивации личного состава.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дезертир военные Днепропетровская область
В Кривом Роге служащие ВСП применили силу к военным СЗЧ – инцидент зафиксирован на видео
23 октября 2025, 20:46
Схватка на предприятии в Каменском: ТЦК и СП в конфликте с гражданскими – официальный комментарий
20 октября 2025, 21:26
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Смертельное ДТП в Херсонской области: мотоцикл вылетел в кювет и перекинулся
27 октября 2025, 17:20
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 16:59
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
27 октября 2025, 16:45
Во Львовской области женщина украла скидку для пожертвований: люди собирали средства на помощь ВСУ
27 октября 2025, 16:20
Как "город-Герой" Орехов на Запорожье готовится к четвертой фронтовой зиме
27 октября 2025, 16:01
В Закарпатской области на границе с Румынией ограничили движение более чем на 30 дней
27 октября 2025, 15:55
Во Львовской области 37-летний мужчина жестоко избил жену: пострадавшая госпитализирована
27 октября 2025, 15:50
Раздел и изнасиловал во время тренировок: в Киеве отправили под стражу тренера, воспользовавшегося доверием ребенка с недостатками речи
27 октября 2025, 15:45
В Чехии рекордное количество украинских беженцев – почти 400 тысяч
27 октября 2025, 15:36
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
27 октября 2025, 15:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »