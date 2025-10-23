Фото: "СВОИ Кривой Рог"

Распространяется видео конфликта между военными, в результате которого два человека получили травмы

Об этом сообщает "СВОИ Кривой Рог", передает RegioNews.

В Кривом Роге распространяется видео, на котором военнослужащие Военной службы правопорядка (ВСП) применяют физическую силу к другим военным, вероятно, самовольно покинувшим часть (СЗЧ). Инцидент, по предварительной информации, произошел 21 октября.

По данным источников, у одного из пострадавших могут быть сломаны ребра, у другого – произошел приступ эпилепсии. Из-за ситуации военные не смогли обратиться в полицию и сообщить об инциденте.

Местные СМИ отмечают, что видео активно распространяется в сети, однако обстоятельства и мотивы действий ВСП еще проверяются. Все участники инцидента пока не комментируют ситуацию официально.

Следствие по делу пока не начато, ожидаются официальные пояснения от командования.

Напомним, в Тернопольской области правоохранители задержали мужчину, который обещал "решить" проблемы с самовольным оставлением части за $12 тысяч. По данным следствия, он предлагал свои услуги военнослужащим и родственникам, обещая избежать последствий.