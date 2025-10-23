16:09  23 октября
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 20:46

В Кривом Роге служащие ВСП применили силу к военным СЗЧ – инцидент зафиксирован на видео

23 октября 2025, 20:46
Фото: "СВОИ Кривой Рог"
Распространяется видео конфликта между военными, в результате которого два человека получили травмы

Об этом сообщает "СВОИ Кривой Рог", передает RegioNews.

В Кривом Роге распространяется видео, на котором военнослужащие Военной службы правопорядка (ВСП) применяют физическую силу к другим военным, вероятно, самовольно покинувшим часть (СЗЧ). Инцидент, по предварительной информации, произошел 21 октября.

По данным источников, у одного из пострадавших могут быть сломаны ребра, у другого – произошел приступ эпилепсии. Из-за ситуации военные не смогли обратиться в полицию и сообщить об инциденте.

Местные СМИ отмечают, что видео активно распространяется в сети, однако обстоятельства и мотивы действий ВСП еще проверяются. Все участники инцидента пока не комментируют ситуацию официально.

Следствие по делу пока не начато, ожидаются официальные пояснения от командования.

Напомним, в Тернопольской области правоохранители задержали мужчину, который обещал "решить" проблемы с самовольным оставлением части за $12 тысяч. По данным следствия, он предлагал свои услуги военнослужащим и родственникам, обещая избежать последствий.

Кривой Рог ВСП СЗЧ военные видео конфликт травмы
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
