Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У січні минулого року солдат отримав поранення у зоні бойових дій. Потім його вивезли на лікування до Харкова. Після цього чоловіку дали місяць відпустки за станом здоров'я. Проте коли відпустка закінчилась, він не повернувся до військової частини.

Військовий, у підпорядкуванні якого перебував обвинувачений, дав йому добру характеристику. За його словами, це був добрий боєць, проте після закінчення відпустки припинив відповідати на дзвінки. Після лікування є направлення на ВЛК, де вирішується питання відпустки, після чого людина отримує відпустку. Термін відпустки вирішує ВЛК, а командування лише затверджує.

На суді обвинувачений зазначив, що не проходив ВЛК після лікування та не знав про відпустку. За його словами, після виписки йому сказали звернутися у свою військову частину, щоб зʼясувати, чи потрібна відпустка. Проте він мав наскрізне поранення ноги, не міг пересуватися і зателефонував у частину й повідомив, що не може прибути.

Чоловік зазначив, що знаходився вдома і не ховався. Через кілька місяців уже міг повернутися до військової частини, але не зробив цього, бо йому там погрожували подавання у СЗЧ. За його словами він хоче служити, але тепер жодна частина не прийме його без ВЛК.

Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці фіксують стрімке зростання кількості справ, пов'язаних із самовільним залишенням служби. Експерти зазначають, що така тенденція може свідчити не лише про втому військових, а й про системні проблеми у сфері ротацій та мотивації особового складу.