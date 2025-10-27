16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
16:45  27 жовтня
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
27 жовтня 2025, 14:10

Пішов у відпустку і не повернувся: на Дніпропетровщині судили військового за СЗЧ

27 жовтня 2025, 14:10
Ілюстративне фото
Покровський районний суд міста Кривого Рогу за дезертирство засудив військовослужбовця. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У січні минулого року солдат отримав поранення у зоні бойових дій. Потім його вивезли на лікування до Харкова. Після цього чоловіку дали місяць відпустки за станом здоров'я. Проте коли відпустка закінчилась, він не повернувся до військової частини.

Військовий, у підпорядкуванні якого перебував обвинувачений, дав йому добру характеристику. За його словами, це був добрий боєць, проте після закінчення відпустки припинив відповідати на дзвінки. Після лікування є направлення на ВЛК, де вирішується питання відпустки, після чого людина отримує відпустку. Термін відпустки вирішує ВЛК, а командування лише затверджує.

На суді обвинувачений зазначив, що не проходив ВЛК після лікування та не знав про відпустку. За його словами, після виписки йому сказали звернутися у свою військову частину, щоб зʼясувати, чи потрібна відпустка. Проте він мав наскрізне поранення ноги, не міг пересуватися і зателефонував у частину й повідомив, що не може прибути.

Чоловік зазначив, що знаходився вдома і не ховався. Через кілька місяців уже міг повернутися до військової частини, але не зробив цього, бо йому там погрожували подавання у СЗЧ. За його словами він хоче служити, але тепер жодна частина не прийме його без ВЛК.

Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці фіксують стрімке зростання кількості справ, пов'язаних із самовільним залишенням служби. Експерти зазначають, що така тенденція може свідчити не лише про втому військових, а й про системні проблеми у сфері ротацій та мотивації особового складу.

дезертир військові Дніпропетровська область
27 жовтня 2025
Ще три пункти пропуску на Львівщині підключено до європейської системи EES
27 жовтня 2025, 17:35
Смертельна ДТП на Херсонщині: мотоцикл злетів у кювет і перекинувся
27 жовтня 2025, 17:20
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
