Иллюстративное фото

Инцидент произошел в Лозоватской общине Криворожского района Днепропетровской области 23 октября. Там загорелся одноэтажный жилой дом

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Спасатели во время тушения пожара обнаружили обгоревшее тело мужчины. Отмечается, что пламя удалось погасить: пожар охватил домашнее имущество в одной из комнат на общей площади около 10 квадратных метров.

Личность погибшего и причины пожара будут устанавливать специалисты.

Напомним, ранее в Одесской области три человека пострадали из-за угарного газа , один мужчина погиб. Причины инцидента и состояние потерпевших уточняют.