На Дніпропетровщині загорівся житловий будинок: знайшли обгоріле тіло чоловіка
Інцидент стався в Лозуватській громаді Криворізького району Дніпропетровської області 23 жовтня. Там загорівся одноповерховий житловий будинок
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Рятувальники під час гасіння пожежі знайшли обгоріле тіло чоловіка. Зазначається, що полум'я вдалось загасити: пожежа охопила домашнє майно в одній з кімнат на загальній площі близько 10 квадратних метрів.
Особу загиблого та причини пожежі будуть встановлювати фахівці.
Нагадаємо, раніше на Одещині троє людей постраждали через чадний газ, один чоловік загинув. Причини інциденту та стан потерпілих уточнюють.
