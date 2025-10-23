Фото: Нацполиция

Инцидент произошел на Победе рядом с супермаркетом "Варус". Там легковой автомобиль сбил мужчину на велосипеде

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В сети показали кадры по ДТП в Днепре. Человек на велосипеде попал под колеса авто. Насколько серьезные травмы получил пострадавший, неизвестно. На месте работали медики скорой помощи, а также полицейские.

Напомним, на трассе Харьковщины произошло ДТП, в котором погибла женщина, а еще три человека получили травмы, среди них ребенок. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.