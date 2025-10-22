13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
22 октября 2025, 16:55

Небоскреб из Днепра признали одним из лучших в мире

22 октября 2025, 16:55
Читайте також українською мовою
Фото: novobudovy.com
Читайте також
українською мовою

Жилой комплекс MAYAK в Днепре вошел в шортлист престижной международной премии. Таким образом, здание стало одним из наиболее значимых в области медиаархитектуры.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В финальный список международной премии Media Architecture Biennale 2025 вошли 21 здания из разных стран мира с применением инновационного освещения. Среди них оказался ЖК MAYAK, ставший важной частью городской панорамы Днепра.

Архитектурную концепцию разрабатывало бюро "Аллюр". Также в этом проекте приняли участие архитекторы Леонид Токарев, Станислав Малюков и Артем Шелипов. Известно, что над строительством работала компания Daytona Development.

Напомним, что премия Media Architecture Biennale проводится каждые два года. Там представляются проекты, которые демонстрируют инновационные подходы к интеграции архитектуры и медиа-искусства. Попадающие в шорт-лист здания считаются проектами мирового уровня.

архитектура Днепр
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
