Фото: novobudovy.com

Жилой комплекс MAYAK в Днепре вошел в шортлист престижной международной премии. Таким образом, здание стало одним из наиболее значимых в области медиаархитектуры.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В финальный список международной премии Media Architecture Biennale 2025 вошли 21 здания из разных стран мира с применением инновационного освещения. Среди них оказался ЖК MAYAK, ставший важной частью городской панорамы Днепра.

Архитектурную концепцию разрабатывало бюро "Аллюр". Также в этом проекте приняли участие архитекторы Леонид Токарев, Станислав Малюков и Артем Шелипов. Известно, что над строительством работала компания Daytona Development.

Напомним, что премия Media Architecture Biennale проводится каждые два года. Там представляются проекты, которые демонстрируют инновационные подходы к интеграции архитектуры и медиа-искусства. Попадающие в шорт-лист здания считаются проектами мирового уровня.