У Дніпрі прямо поруч із магазином авто збило велосипедиста
Інцидент стався на Перемозі поруч із супермаркетом "Варус". Там легковий автомобіль збив чоловіка на велосипеді
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
У мережі показали кадри з ДТП у Дніпрі. Чоловік на велосипеді потрапив під колеса авто. Наскільки серйозні травми отримав потерпілий, наразі невідомо. На місці працювали медики швидкої допомоги, а також працівники поліції.
Нагадаємо, на трасі Харківщини сталася ДТП, у якій загинула жінка, а ще троє людей отримали травми, серед них дитина. Правоохоронці наразі встановлюють обставини аварії.
