Фото: Нацполіція

Інцидент стався на Перемозі поруч із супермаркетом "Варус". Там легковий автомобіль збив чоловіка на велосипеді

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У мережі показали кадри з ДТП у Дніпрі. Чоловік на велосипеді потрапив під колеса авто. Наскільки серйозні травми отримав потерпілий, наразі невідомо. На місці працювали медики швидкої допомоги, а також працівники поліції.

