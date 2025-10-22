13:40  22 жовтня
На Дніпропетровщині двоє чоловіків вбили пенсіонера і викрали його заощадження

У Кам'янському районі поліція затримала двох місцевих жителів, які підозрюються у скоєнні особливо тяжкого злочину

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Чоловіки спланували та вчинили розбійний напад на 84-річного пенсіонера, внаслідок чого він загинув.

За даними слідства, 54-річний чоловік запропонував своєму 33-річному знайомому заволодіти заощадженнями літнього сусіда. 6 жовтня близько 21:00 нападники прийшли до будинку потерпілого. Зірвавши двері з гачка, вони проникли всередину. Коли господар прокинувся, молодший зловмисник напав на нього й завдав численних ударів. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Поліцейські затримали підозрюваних

Після вбивства нападники забрали заощадження та втекли, поділивши викрадені кошти між собою. Правоохоронці швидко встановили місцеперебування підозрюваних у ході оперативно-розшукових заходів.

Наразі 33-річному чоловіку повідомлено про підозру за пунктом 6 частини 2 статті 115 та частиною 4 статті 187 КК України. Його 54-річний спільник підозрюється за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва поліція затримала 22-річного чоловіка за напад на дівчину під час побачення. Йому інкримінують побиття та пограбування, причини нападу залишаються не повністю зрозумілими.

