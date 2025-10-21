В больнице умерла 69-летняя женщина, раненая во время атаки на Шахтерское
В больнице скончалась 69-летняя женщина, пострадавшая во время ночного обстрела Шахтерского Днепропетровской области в ночь на 19 октября
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
"За жизнь потерпевшей боролись медики. Но, к сожалению… Соболезнования родным и близким!", – отметил он.
Напомним, 19 октября войска РФ атаковали Шахтерскую общину Синельниковского района Днепропетровщины дронами, пострадали 11 человек. Одна женщина была в тяжелом состоянии.
Кроме того, были повреждены 14 пятиэтажных жилых домов и один магазин. Рядом с многоэтажками также уничтожены около тридцати автомобилей – некоторые полностью, другие частично.
