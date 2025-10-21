У лікарні померла 69-річна жінка, поранена під час атаки на Шахтарське
У лікарні померла 69-річна жінка, яка постраждала під час нічного обстрілу Шахтарського Дніпропетровської області в ніч на 19 жовтня
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
"За життя потерпілої боролися медики. Але, на жаль…Співчуття рідним і близьким!", – зазначив він.
Нагадаємо, 19 жовтня війська РФ атакували Шахтарську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини дронами, постраждали 11 людей. Одна жінка була у важкому стані.
Окрім того, було пошкоджено 14 п'ятиповерхових житлових будинків та один магазин. Поруч із багатоповерхівками також знищено близько тридцяти автомобілів – деякі повністю, інші частково.
