У лікарні померла 69-річна жінка, поранена під час атаки на Шахтарське

У лікарні померла 69-річна жінка, яка постраждала під час нічного обстрілу Шахтарського Дніпропетровської області в ніч на 19 жовтня

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

"За життя потерпілої боролися медики. Але, на жаль…Співчуття рідним і близьким!", – зазначив він.

Нагадаємо, 19 жовтня війська РФ атакували Шахтарську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини дронами, постраждали 11 людей. Одна жінка була у важкому стані.

Окрім того, було пошкоджено 14 п'ятиповерхових житлових будинків та один магазин. Поруч із багатоповерхівками також знищено близько тридцяти автомобілів – деякі повністю, інші частково.