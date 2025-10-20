10:55  20 октября
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
08:24  20 октября
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
15:37  19 октября
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 10:55

В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного

20 октября 2025, 10:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Центральный районный суд города Днепра утвердил соглашение о признании виновности по делу о покушении на террористический акт. Стало известно, какой приговор был вынесен обвиняемым

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

В июне этого года мужчина в мессенджере получил предложение заработать, устроив террористический акт. Для этого требовалось сделать самодельное взрывное устройство. Он купил все необходимое и сделал это прямо в квартире, где жил.

Параллельно с этим неустановленное лицо в Telegram от имени пользователя женского пола познакомилось с участником боевых действий под предлогом личных интимных встреч. "Собеседница" попросила забрать ее вещи, которые она якобы оставила у знакомого. Когда военный пришел по указанному адресу, обвиняемый передал ему рюкзак, в котором действительно была взрывчатка.

Военный понес рюкзак к такси, а уже через несколько секунд произошел взрыв. К счастью, взрыв был таким, что не навредил ему. Военный покинул этот рюкзак и ушел с места происшествия. Обвиняемый забрал рюкзак, чтобы уничтожить следы преступления. За эту "задачу" на карточку его сожительницы поступило 5 тысяч гривен.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Его сожительницу освободили от отбытия 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее правоохранители задержали мужчину и его сожительницу. Сообщалось, что мужчина сам изготовил самодельное взрывное устройство. Уже после "выполнения задания" женщина получила деньги на свою карточку. После задержания они находились под стражей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подрыв диверсант Днепр
В Киевской области судили диверсанта за поджоги на железной дороге
20 октября 2025, 10:35
В Одессе осудили диверсанта, пытавшегося поджечь оборудование железной дороги
10 октября 2025, 19:45
В Закарпатье осудили диверсанта, который поджигал железные дороги по заказу россиян
09 октября 2025, 19:55
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
"Томагавки" и мирные переговоры
20 октября 2025, 10:48
В Киевской области судили диверсанта за поджоги на железной дороге
20 октября 2025, 10:35
Елена Шуляк: Государство запустило современную цифровую систему поддержки украинцев
20 октября 2025, 10:17
Bloomberg: МВФ настаивает на девальвации гривны в Украине
20 октября 2025, 10:09
В Киеве возле ТЦК правоохранители избили мужчину: им сообщено о подозрении
20 октября 2025, 09:40
РФ атаковала Украину баллистикой и 60 дронами: как отработала ПВО
20 октября 2025, 09:26
Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены дома и магазины
20 октября 2025, 09:10
Tomahawk для Украины: решение США еще не принято
20 октября 2025, 08:57
В Днепре девушка прыгнула с Амурского моста
20 октября 2025, 08:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »