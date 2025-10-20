Иллюстративное фото

Центральный районный суд города Днепра утвердил соглашение о признании виновности по делу о покушении на террористический акт. Стало известно, какой приговор был вынесен обвиняемым

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

В июне этого года мужчина в мессенджере получил предложение заработать, устроив террористический акт. Для этого требовалось сделать самодельное взрывное устройство. Он купил все необходимое и сделал это прямо в квартире, где жил.

Параллельно с этим неустановленное лицо в Telegram от имени пользователя женского пола познакомилось с участником боевых действий под предлогом личных интимных встреч. "Собеседница" попросила забрать ее вещи, которые она якобы оставила у знакомого. Когда военный пришел по указанному адресу, обвиняемый передал ему рюкзак, в котором действительно была взрывчатка.

Военный понес рюкзак к такси, а уже через несколько секунд произошел взрыв. К счастью, взрыв был таким, что не навредил ему. Военный покинул этот рюкзак и ушел с места происшествия. Обвиняемый забрал рюкзак, чтобы уничтожить следы преступления. За эту "задачу" на карточку его сожительницы поступило 5 тысяч гривен.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Его сожительницу освободили от отбытия 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее правоохранители задержали мужчину и его сожительницу. Сообщалось, что мужчина сам изготовил самодельное взрывное устройство. Уже после "выполнения задания" женщина получила деньги на свою карточку. После задержания они находились под стражей.