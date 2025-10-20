Ілюстративне фото

Центральний районний суд міста Дніпра затвердив угоди про визнання винуватості у справі про замах на терористичний акт. Стало відомо, який вирок винесли обвинуваченим

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

У червні цього року чоловік у месенджері отримав пропозицію заробити, влаштувавши терористичний акт. Для цього потрібно було зробити саморобний вибуховий пристрій. Він купив все необхідне та зробив це прямо у квартирі, де проживав.

Паралельно з цим невстановлена особа в Telegram від імені користувача жіночої статі познайомилася з учасником бойових дій під приводом особистий інтимних зустрічей."Співрозмовниця" попросила забрати її речі, які вона нібито залишила в знайомого. Коли військовий прийшов за вказаною адресою, обвинувачений передав йому рюкзак, в якому насправді була вибухівка.

Військовий поніс рюкзак до таксі, а вже за кілька секунд стався вибух. На щастя, вибух був такий, що не нашкодив йому. Військовий залишив цей рюкзак та пішов з місця події. Обвинувачений забрав рюкзак, щоб знищити сліди злочину. За це "завдання" на картку його співмешканки надійшло 5 тисяч гривень.

Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Його співмешканку звільнили від відбуття 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 3 роки.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали чоловіка та його співмешканку. Повідомлялось, що чоловік сам виготовив саморобний вибуховий пристрій. Уже після "виконання завдання" жінка отримала гроші на свою картку. Після затримання вони знаходились під вартою.