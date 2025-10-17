Завышение цен на свет для школ и садов: в Днепре чиновницу горсовета будут судить
Чиновницу в Днепре будут судить. По данным следствия, ее халатность привела к ущербу бюджету более чем на 7 миллионов гривен
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Прокуроры Центральной окружной прокуратуры города Днепра направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора одного из департаментов Днепровского городского совета. Ее будут судить за служебную халатность.
Отмечается, что в 2021 году обвиняемая заключила договор с частным предприятием на поставку электроэнергии для учебных заведений. При этом подконтрольное ООО не раз инициировало дополнительные соглашения с безосновательным повышением стоимости электроэнергии.
Чиновница подписала документы, не проверяя, обоснованы ли цены. Это привело к тому, что бюджет потерял 7,5 миллиона гривен.
Сейчас по ходатайству прокурора суд наложил арест на недвижимость обвиняемой.
Напомним, в Киеве начали расследовать хищение средств на закупки автомобилей для спасателей. По данным следствия, за них переплатили около 11 миллионов гривен.