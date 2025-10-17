Ілюстративне фото

Чиновницю в Дніпрі будуть судити. За даними слідства, її недбалість призвела до збитків бюджету на понад 7 мільйонів гривень

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Прокурори Центральної окружної прокуратури міста Дніпро скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступниці директора одного з департаментів Дніпровської міської ради. Її будуть судити за службову недбалість.

Зазначається, що у 2021 році обвинувачена уклала договір із приватним підприємством на постачання електроенергії для закладів освіти. При цьому підконтрольне ТОВ неодноразово ініціювало додаткові угоди з безпідставним підвищенням вартості електроенергії.

Чиновниця підписала документи, не перевіряючи, чи обґрунтовані ціни. Це призвело до того, що бюджет втратив 7,5 мільйона гривень.

Зараз за клопотанням прокурора суд наклав арешт на нерухомість обвинуваченої.

