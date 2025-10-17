16:42  17 жовтня
Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
На Закарпатті прикордонник переправляв до Румунії сигарети і чоловіків
17 жовтня 2025, 20:45

Завищення цін на світло для шкіл і садочків: у Дніпрі чиновницю міськради будуть судити

17 жовтня 2025, 20:45
Ілюстративне фото
Чиновницю в Дніпрі будуть судити. За даними слідства, її недбалість призвела до збитків бюджету на понад 7 мільйонів гривень

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Прокурори Центральної окружної прокуратури міста Дніпро скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступниці директора одного з департаментів Дніпровської міської ради. Її будуть судити за службову недбалість.

Зазначається, що у 2021 році обвинувачена уклала договір із приватним підприємством на постачання електроенергії для закладів освіти. При цьому підконтрольне ТОВ неодноразово ініціювало додаткові угоди з безпідставним підвищенням вартості електроенергії.

Чиновниця підписала документи, не перевіряючи, чи обґрунтовані ціни. Це призвело до того, що бюджет втратив 7,5 мільйона гривень.

Зараз за клопотанням прокурора суд наклав арешт на нерухомість обвинуваченої.

Нагадаємо, в Києві почали розслідувати розкрадання коштів на закупівлі автомобілей для рятувальників. За даними слідства, за них переплатили близько 11 мільйонів гривень.

