12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
16 октября 2025, 16:56

На Днепропетровщине мужчина ударил знакомого ножом в грудь

16 октября 2025, 16:56
Фото: Нацполиция
Инцидент произошел в Павлограде. Правоохранители задержали нападающего

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Двое мужчин находились дома. Злоумышленник находился в состоянии опьянения. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Злоумышленник стал оскорблять находившуюся рядом женщину. Когда другой участник защитил ее, началась потасовка.

Во время стычки злоумышленник достал нож и нанес потерпевшему несколько ударов в грудь. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми повреждениями.

"Следователи Павлоградского районного отдела полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Кривом Роге полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 31-летнего пассажира автобуса. После преступления нападающий пытался скрыться, но его оперативно задержали правоохранители.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
07 августа 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
