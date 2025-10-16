На Днепропетровщине мужчина ударил знакомого ножом в грудь
Инцидент произошел в Павлограде. Правоохранители задержали нападающего
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Двое мужчин находились дома. Злоумышленник находился в состоянии опьянения. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Злоумышленник стал оскорблять находившуюся рядом женщину. Когда другой участник защитил ее, началась потасовка.
Во время стычки злоумышленник достал нож и нанес потерпевшему несколько ударов в грудь. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми повреждениями.
"Следователи Павлоградского районного отдела полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", - сообщили в полиции.
Напомним, в Кривом Роге полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 31-летнего пассажира автобуса. После преступления нападающий пытался скрыться, но его оперативно задержали правоохранители.