Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Двое мужчин находились дома. Злоумышленник находился в состоянии опьянения. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Злоумышленник стал оскорблять находившуюся рядом женщину. Когда другой участник защитил ее, началась потасовка.

Во время стычки злоумышленник достал нож и нанес потерпевшему несколько ударов в грудь. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми повреждениями.

"Следователи Павлоградского районного отдела полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", - сообщили в полиции.

