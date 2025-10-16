12:39  16 жовтня
16 жовтня 2025, 16:56

На Дніпропетровщині чоловік вдарив знайомого ножем в груди

16 жовтня 2025, 16:56
Фото: Нацполіція
Інцидент стався у Павлограді. Правоохоронці затримали нападника

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Двоє чоловіків знаходились вдома. Зловмисник був у стані сп'яніння. В якийсь момент між ними стався конфлікт. Зловмисник став ображати жінку, яка була поруч. Коли інший учасник захистив її, розпочалась бійка.

Під час сутички зловмисник дістав ніж та завдав потерпілому кілька ударів в груди. Потерпілого госпіталізували з тяжкими ушкодженнями.

"Слідчі Павлоградського районного відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Кривому Розі поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві 31-річного пасажира автобуса. Після злочину нападник намагався втекти, але його оперативно затримали правоохоронці.

напад затримання Дніпро
