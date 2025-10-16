Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Двоє чоловіків знаходились вдома. Зловмисник був у стані сп'яніння. В якийсь момент між ними стався конфлікт. Зловмисник став ображати жінку, яка була поруч. Коли інший учасник захистив її, розпочалась бійка.

Під час сутички зловмисник дістав ніж та завдав потерпілому кілька ударів в груди. Потерпілого госпіталізували з тяжкими ушкодженнями.

"Слідчі Павлоградського районного відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження)", - повідомили в поліції.

