15 октября 2025, 18:11

На Днепропетровщине женщина очутилась в больнице после употребления дикорастущих грибов, похожих на маслята

15 октября 2025, 18:11
Фото: иллюстративное
Медики предупреждают жителей области об опасности дикорастущих грибов, ведь количество отравлений на Днепропетровщине в этом году существенно выросло

Об этом сообщают в Госпродслужбе Днепропетровщины, передает RegioNews.

В Каменском на Днепропетровщине женщина попала в больницу после употребления дикорастущих грибов, похожих на маслята. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Как выяснилось, грибы были собраны в лесополосе вблизи села Шульговка Петриковской громады, затем заморожены и поджарены дома.

Согласно данным специалистов, подобные случаи отравлений в регионе участились. В течение 2025 года в Днепропетровской области уже зарегистрировали 11 случаев отравлений дикорастущими грибами, пострадали 16 человек, среди них восемь детей. Для сравнения, в 2024 году зафиксировали всего три случая с тремя пострадавшими.

Медики отмечают: грибы – тяжелый для пищеварения продукт, который не рекомендуется употреблять людям преклонного возраста, беременным, кормящим грудью, а также детям до 12 лет. Даже небольшое количество ядовитых грибов может привести к тяжелым последствиям или смерти. Симптомы отравления могут возникнуть как через час, так и через несколько дней после употребления.

Специалисты советуют не собирать грибы, в безопасности которых нет уверенности, а также избегать сбора вблизи дорог или промышленных зон. Запрещено пробовать сырые грибы и покупать их на стихийных рынках. При появлении первых симптомов – рвоты, диареи, болей в животе или головокружении – необходимо немедленно обращаться к врачам и вызывать скорую помощь.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковской области женщина и двое ее детей пострадали от отравления угарным газом в собственном доме.

