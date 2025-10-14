На Прикарпатье женщина с двумя детьми отравилась угарным газом
Спасатели рассказали об инциденте в Прикарпатье. Это могло произойти из-за неисправности техники дома
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что 46-летняя женщина и двое детей (в возрасте 9 и 6 лет) отравились угарным газом. Их госпитализировали медики. Предварительно возможной причиной могла стать неисправность твердотопливной печи в частном жилом доме.
Спасатели напомнили, что отравление угарным газом может произойти незаметно. Для того чтобы избежать этого, следует прислушаться к следующим советам:
- регулярно проверяйте исправность отопительных приборов;
- очищайте дымоходы и вентиляционные каналы;
- не оставляйте работающие печи или обогреватели без присмотра;
- установите сигнализаторы угарного газа.
