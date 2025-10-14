Иллюстративное фото

Спасатели рассказали об инциденте в Прикарпатье. Это могло произойти из-за неисправности техники дома

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что 46-летняя женщина и двое детей (в возрасте 9 и 6 лет) отравились угарным газом. Их госпитализировали медики. Предварительно возможной причиной могла стать неисправность твердотопливной печи в частном жилом доме.

Спасатели напомнили, что отравление угарным газом может произойти незаметно. Для того чтобы избежать этого, следует прислушаться к следующим советам:

регулярно проверяйте исправность отопительных приборов;

очищайте дымоходы и вентиляционные каналы;

не оставляйте работающие печи или обогреватели без присмотра;

установите сигнализаторы угарного газа.

