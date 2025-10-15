18:30  15 жовтня
15 жовтня 2025, 18:11

На Дніпропетровщині жінка потрапила до лікарні після вживання дикорослих грибів, схожих на маслюки

15 жовтня 2025, 18:11
Фото: ілюстративне
Медики попереджають мешканців області про небезпеку дикорослих грибів, адже кількість отруєнь на Дніпропетровщині цьогоріч суттєво зросла

Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі Дніпропетровщини, передає RegioNews.

У Кам’янському на Дніпропетровщині жінка потрапила до лікарні після вживання дикорослих грибів, схожих на маслюки. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Як з’ясувалося, гриби були зібрані у лісосмузі поблизу села Шульгівка Петриківської громади, потім заморожені й підсмажені вдома.

За даними фахівців, подібні випадки отруєнь у регіоні почастішали. Впродовж 2025 року на Дніпропетровщині вже зареєстрували 11 випадків отруєнь дикорослими грибами, постраждали 16 людей, серед них восьмеро дітей. Для порівняння, у 2024 році зафіксували лише три випадки з трьома потерпілими.

Медики наголошують: гриби – важкий для травлення продукт, який не рекомендується вживати людям старшого віку, вагітним, жінкам, що годують грудьми, а також дітям до 12 років. Навіть невелика кількість отруйних грибів може спричинити тяжкі наслідки або смерть. Симптоми отруєння можуть з’явитися як через годину, так і через кілька днів після вживання.

Фахівці радять не збирати гриби, у безпечності яких немає впевненості, а також уникати збору поблизу доріг чи промислових зон. Заборонено куштувати сирі гриби та купувати їх на стихійних ринках. При появі перших симптомів – блювання, діареї, болю у животі чи запаморочення – необхідно негайно звертатися до лікарів і викликати швидку допомогу.

Раніше повідомлялося, на Івано-Франківщині жінка та двоє її дітей постраждали від отруєння чадним газом у власному будинку.

