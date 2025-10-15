На Дніпропетровщині жінка потрапила до лікарні після вживання дикорослих грибів, схожих на маслюки
Медики попереджають мешканців області про небезпеку дикорослих грибів, адже кількість отруєнь на Дніпропетровщині цьогоріч суттєво зросла
Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі Дніпропетровщини, передає RegioNews.
У Кам’янському на Дніпропетровщині жінка потрапила до лікарні після вживання дикорослих грибів, схожих на маслюки. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Як з’ясувалося, гриби були зібрані у лісосмузі поблизу села Шульгівка Петриківської громади, потім заморожені й підсмажені вдома.
За даними фахівців, подібні випадки отруєнь у регіоні почастішали. Впродовж 2025 року на Дніпропетровщині вже зареєстрували 11 випадків отруєнь дикорослими грибами, постраждали 16 людей, серед них восьмеро дітей. Для порівняння, у 2024 році зафіксували лише три випадки з трьома потерпілими.
Медики наголошують: гриби – важкий для травлення продукт, який не рекомендується вживати людям старшого віку, вагітним, жінкам, що годують грудьми, а також дітям до 12 років. Навіть невелика кількість отруйних грибів може спричинити тяжкі наслідки або смерть. Симптоми отруєння можуть з’явитися як через годину, так і через кілька днів після вживання.
Фахівці радять не збирати гриби, у безпечності яких немає впевненості, а також уникати збору поблизу доріг чи промислових зон. Заборонено куштувати сирі гриби та купувати їх на стихійних ринках. При появі перших симптомів – блювання, діареї, болю у животі чи запаморочення – необхідно негайно звертатися до лікарів і викликати швидку допомогу.
