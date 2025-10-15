07:47  15 жовтня
15 жовтня 2025, 09:27

На Дніпропетровщині збили 37 БпЛА: поранено 19-річного хлопця

15 жовтня 2025, 09:27
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
У ніч на 15 жовтня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. ППО збила 37 БПЛА, проте кілька влучань були успішними

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак у Павлограді, Кам'янському та Славгородській громадах Синельниківського району спалахнули пожежі.

Рятувальники оперативно їх ліквідували.

Пошкоджено об'єкти енергетики, транспортної та промислової інфраструктури. Внаслідок атак постраждав 19-річний хлопець. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Межівській громаді FPV-дрон влучив у приватний будинок, де також сталася пожежа.

Продовжувалися удари по Нікопольщині, а також Покровській та Марганецькій громадах. Агресор застосовував FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню "Град".

Місцева влада та рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атак.

Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня Чернігівщину знову атакували російські безпілотники. В обласному центрі через падіння дрона сталася пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
