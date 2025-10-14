11:38  14 октября
В Киевской области под колесами Mitsubishi погиб пешеход
Во Львове разоблачили агентов РФ, которые совершали поджоги по заказу россиян
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
14 октября 2025, 12:55

На Днепропетровщине осудили администратора Telegram-канала для уклоняющихся

Иллюстративное фото
В Днепропетровской области признали мужчину виновным в незаконном распространении информации о перемещении военнослужащих. Он делал это через Telegram-канал со специальным ботом

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Житель города Самар в декабре 2023 года создал Telegram-канал, в котором писал о времени и местах проведения мобилизационных мероприятий. Также там работал специальный бот, куда пользователи тоже могли посылать информацию.

Для конспирации там использовались условные обозначения. "синие" - это сотрудники полиции, "зеленые" - военнослужащие, "облака, ливень, гроза" - это указание на наличие военнослужащих и правоохранителей; "солнце" – на их отсутствие. В сообщениях злоумышленник использовал условные ориентиры, привязку к определенной местности и сленговые названия, чтобы местные жители лучше понимали, где проходят мобилизационные мероприятия.

В начале сентября прошлого года там уже было более 9 тысяч подписчиков. При этом группа не была закрыта, могли читать все пользователи мессенджера.

На суде мужчина признал, что создал этот Telegram-канал. По его словам, он сделал это для того, чтобы знать, где раздают повестки. При этом, по его мнению, ТЦК не относятся к Вооруженным силам Украины. Поэтому он считает, что люди могли делиться информацией, ведь о военной технике речь не шла.

В то же время, по закону военные ТЦК не отличаются статусом от других военнослужащих. Поэтому в этом случае администратора Telegram-сообщества судили за распространение информации о пребывании военнослужащих.

Его осудили на 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Напомним, в конце сентября в Винницкой области задержали мужчину, который пытался переправить за 7000 долларов призывника в Молдову. Теперь переправителю грозит до 9 лет заключения.

