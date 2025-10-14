На Дніпропетровщині засудили адміністратора Telegram-каналу для ухилянтів

Ілюстративне фото

На Дніпропетровщині визнали чоловіка винним у незаконному поширенні інформації про переміщення військовослужбовців. Він робив це через Telegram-канал зі спеціальним ботом

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Житель міста Самар у грудні 2023 року створив Telegram-канал, в якому писав про час і місця проведення мобілізаційних заходів. Також там працював спеціальний бот, куди користувачі могли теж надсилати інформацію.

Для конспірації там використовувались умовні позначення. "сині" — це співробітники поліції, "зелені" — військовослужбовці, "хмари, злива, гроза" — це вказівка на наявність військовослужбовців та правоохоронців; "сонце" — на їх відсутність. У повідомленнях зловмисник використовував умовні орієнтири, привʼязка до певної місцевості й сленгові назви, щоби місцеві жителі краще розуміли, де саме проходять мобілізаційні заходи.

На початку вересня минулого року там вже було понад 9 тисяч підписників. При цьому група не була закрита, читати могли всі користувачі месенджера.

На суді чоловік визнав, що створив цей Telegram-канал. За його словами, він зробив це для того, щоб знати, де роздають повістки. При цьому, на його думку, ТЦК не відносяться до Збройних сил України. Тому він вважає, що люди могли ділитися інформацією, адже про військову техніку не йшлось.

Водночас за законом військові ТЦК не відрізняються статусом від інших військовослужбовців. Тому в цьому випадку адміністратора Telegram-спільноти судили за поширення інформації про перебування військовослужбовців.

Його засудили до 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Вінниччині затримали чоловіка, який намагався переправити за 7000 доларів призовника до Молдови. Тепер переправнику загрожує до 9 років ув’язнення.