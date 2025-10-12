Фото: Телеграм/ДС: новини Дніпра

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Дніпрі на Успенській площі ввечері 11 жовтня стався вибух. За повідомленням поліції, близько 19:40 у руках у 15-річного підлітка спрацював невідомий предмет. Попередньо це могла бути страйкбольна граната. Внаслідок інциденту хлопець отримав травму руки, йому відірвало палець.

На місце події оперативно виїхали медики швидкої допомоги, які надали першу допомогу та доставили підлітка до лікарні для подальшого лікування. За словами медиків, стан постраждалого стабільний, йому надають необхідну допомогу.

Правоохоронці розпочали перевірку обставин події. На площі працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Дніпровського районного управління та ювенальні поліцейські. Вони фіксують усі деталі, щоб з’ясувати причини вибуху та характер предмета, що спрацював.

Поліція закликає мешканців бути обережними з будь-якими вибухонебезпечними чи ігровими предметами, а також повідомляти правоохоронців про підозрілі знахідки. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, у Кривому Розі сварка між пасажирами автобуса завершилася смертю одного з них. Слідчі з’ясовують, що саме стало причиною конфлікту, який за лічені хвилини перетворив звичайну поїздку на фатальну трагедію.