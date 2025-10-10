Иллюстративное фото

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В декабре 2024 года военный был в доме по месту жительства Черкасской области. Он был недоволен поведением двухлетнего сына сожительницы. Поэтому он дважды бросил ребенка на пол.

У мальчика были переломы костей черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияния. К сожалению, ребенок умер. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате ударов тупым предметом.

Суд приговорил военного к лишению свободы на девять лет. До вступления приговора в законную силу он будет под стражей.

Напомним, ранее на Днепропетровщине супруги убили малолетнего сына. Причиной стало то, что ребенок плохо себя вел и взял хлеб без разрешения.