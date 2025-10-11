16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
11 жовтня 2025, 16:46

Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира

11 жовтня 2025, 16:46
Фото: Національна поліція
У Кривому Розі поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві 31-річного пасажира автобуса

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Трагедія сталася 9 жовтня близько 19:00 в Інгулецькому районі міста.

Під час конфлікту 38-річний мешканець Кривого Рогу ударив ножем у шию свого опонента. Потерпілий загинув на місці.

Після злочину нападник намагався втекти, але його оперативно затримали правоохоронці. Знаряддя злочину – ніж – вилучено.

Слідчі повідомили підозрюваному про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині конфлікт між двома знайомими завершився трагічно. Поліція розслідує обставини смерті 47-річного чоловіка, підозрюваним у вбивстві є 20-річний знайомий загиблого, який залишив місце події.

