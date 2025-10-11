Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира

Фото: Національна поліція

У Кривому Розі поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві 31-річного пасажира автобуса

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Трагедія сталася 9 жовтня близько 19:00 в Інгулецькому районі міста.

Під час конфлікту 38-річний мешканець Кривого Рогу ударив ножем у шию свого опонента. Потерпілий загинув на місці.

Після злочину нападник намагався втекти, але його оперативно затримали правоохоронці. Знаряддя злочину – ніж – вилучено.

Слідчі повідомили підозрюваному про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває.

