Аварія сталась у четвер, 9 жовтня. Відомо, що внаслідок ДТП загинула людина

На трасі Дніпро – Кривий Ріг вантажний автомобіль врізався в легковик. Внаслідок ДТП одна людина загинула на місці. Іншу людину намагаються врятувати лікарі.

На відео, яке публікували в місцевих телеграм-каналах, можна побачити, що фура перекинулась на бік.

