08 жовтня 2025, 19:15

У Кривому Розі 16-річний хлопець вистрілив собі в голову, граючись з пістолетом

08 жовтня 2025, 19:15
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Триває розслідування інциденту, під час якого 16-річний хлопець отримав тяжке поранення голови, граючись зі зброєю вдома без нагляду дорослих

Про це повідомляє "СВОЇ Кривий Ріг", передає RegioNews.

Інцидент стався пізно ввечері 7 жовтня, коли батьків не було вдома. За попередніми даними, зброя зберігалася у шухляді, і підліток, ймовірно, знайшов її випадково. Постріл почула сусідка, яка одразу викликала екстрені служби.

Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні в Дніпрі. Лікарі діагностували вогневе ушкодження мозку, хлопець перебуває у реанімації. Медики проводять усі необхідні заходи для стабілізації його стану, однак прогнози поки не розголошують.

Правоохоронці з'ясовують обставини події. Попередньо інцидент кваліфікують як нещасний побутовий випадок. Слідчі перевіряють, чи дотримувалася родина правил зберігання зброї та яким чином пістолет опинився у вільному доступі. За інформацією з відкритих джерел, сім'я, у якій стався інцидент, вважається благополучною, а постраждалий є старшим із кількох дітей.

Нагадаємо, раніше у Вінниці між двома чоловіками виник конфлікт, який закінчився пострілом у обличчя одного з них. Потерпілий отримав поранення, а нападника вже затримали правоохоронці для з'ясування всіх обставин інциденту.

Кривий Ріг підліток вистріл поранення лікарня поліція
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
