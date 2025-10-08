Фото: ілюстративне

Триває розслідування інциденту, під час якого 16-річний хлопець отримав тяжке поранення голови, граючись зі зброєю вдома без нагляду дорослих

Про це повідомляє "СВОЇ Кривий Ріг", передає RegioNews.

Інцидент стався пізно ввечері 7 жовтня, коли батьків не було вдома. За попередніми даними, зброя зберігалася у шухляді, і підліток, ймовірно, знайшов її випадково. Постріл почула сусідка, яка одразу викликала екстрені служби.

Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні в Дніпрі. Лікарі діагностували вогневе ушкодження мозку, хлопець перебуває у реанімації. Медики проводять усі необхідні заходи для стабілізації його стану, однак прогнози поки не розголошують.

Правоохоронці з'ясовують обставини події. Попередньо інцидент кваліфікують як нещасний побутовий випадок. Слідчі перевіряють, чи дотримувалася родина правил зберігання зброї та яким чином пістолет опинився у вільному доступі. За інформацією з відкритих джерел, сім'я, у якій стався інцидент, вважається благополучною, а постраждалий є старшим із кількох дітей.

