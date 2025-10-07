Фото: Національна поліція України

На Дніпропетровщині завершено затримання трьох осіб, підозрюваних у викраденні місцевого жителя та вимаганні великої суми грошей за його звільнення

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі поліція затримала трьох осіб, підозрюваних у викраденні місцевого жителя та вимаганні грошей за його звільнення. Інцидент стався 14 травня, коли чоловіка викрали з одного з кафе міста.

Протягом трьох днів його утримували у приватному будинку в Криворізькому районі, де застосовували фізичне насильство та вимагали 500 тисяч доларів або доступ до електронних гаманців. За інформацією слідства, вказана сума нібито була боргом тестя потерпілого.

Чоловіка утримували три дні та вимагали $500 тис.

Після кількох днів викрадачі вивезли чоловіка у віддалене поле та залишили його там. Його знайшла дружина та повідомила правоохоронців. На місце події оперативно прибули поліцейські, які розпочали комплексні слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту.

Розслідування триває, проводяться додаткові слідчі дії

Правоохоронці відпрацьовували кілька версій зникнення чоловіка, аналізували коло його контактів та перевіряли записи з камер відеоспостереження. Завдяки відстеженню маршруту автомобіля, на якому потерпілого вивезли з кафе, вдалося ідентифікувати причетних до злочину осіб.

Наразі трьох підозрюваних затримано. Усім повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України. Розслідування триває, проводяться додаткові слідчі дії для збору доказів.

