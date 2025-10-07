11:12  07 жовтня
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2025, 19:17

У Кривому Розі затримали трьох осіб за викрадення та вимагання $500 тис.

07 жовтня 2025, 19:17
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині завершено затримання трьох осіб, підозрюваних у викраденні місцевого жителя та вимаганні великої суми грошей за його звільнення

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі поліція затримала трьох осіб, підозрюваних у викраденні місцевого жителя та вимаганні грошей за його звільнення. Інцидент стався 14 травня, коли чоловіка викрали з одного з кафе міста.

Протягом трьох днів його утримували у приватному будинку в Криворізькому районі, де застосовували фізичне насильство та вимагали 500 тисяч доларів або доступ до електронних гаманців. За інформацією слідства, вказана сума нібито була боргом тестя потерпілого.

Чоловіка утримували три дні та вимагали $500 тис.

Після кількох днів викрадачі вивезли чоловіка у віддалене поле та залишили його там. Його знайшла дружина та повідомила правоохоронців. На місце події оперативно прибули поліцейські, які розпочали комплексні слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту.

Розслідування триває, проводяться додаткові слідчі дії

Правоохоронці відпрацьовували кілька версій зникнення чоловіка, аналізували коло його контактів та перевіряли записи з камер відеоспостереження. Завдяки відстеженню маршруту автомобіля, на якому потерпілого вивезли з кафе, вдалося ідентифікувати причетних до злочину осіб.

Наразі трьох підозрюваних затримано. Усім повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України. Розслідування триває, проводяться додаткові слідчі дії для збору доказів.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали двох осіб, які пропонували за $13 тис. допомогу у незаконному переправленні людей до Румунії. Прокуратура повідомила їм про підозру за організацію злочину, що підпадає під частину 3 статті 332 КК України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кривий Ріг викрадення здирництво поліція розслідування
Чотири дні без їжі та тепла: зниклого жителя Рівненщини знайшли живим у лісі
07 жовтня 2025, 18:52
На Харківщині чоловік застрелив собаку: поліція розпочала розслідування
07 жовтня 2025, 18:35
Зґвалтував, вбив і кинув у криницю: у Вінниці затримали чоловіка після зникнення 15-річної дівчини
07 жовтня 2025, 15:53
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
В Одесі судитимуть 25-річного чоловіка, який намагався спалити квартиру родини військового
07 жовтня 2025, 19:19
8 тисяч доларів за подорож через Тису: в Києві викрили схему для ухилянтів
07 жовтня 2025, 18:55
Чотири дні без їжі та тепла: зниклого жителя Рівненщини знайшли живим у лісі
07 жовтня 2025, 18:52
На Харківщині чоловік застрелив собаку: поліція розпочала розслідування
07 жовтня 2025, 18:35
Шторм наближається: на Одещині продовжили дистанційне навчання для всіх учнів
07 жовтня 2025, 18:26
У Нікополі росіяни обстріляли підрозділ ДСНС: постраждав рятувальник
07 жовтня 2025, 18:13
Завтра в Україні прогнозують дощі та сильний вітер
07 жовтня 2025, 17:59
У Шостці на Сумщині люди готують їжу на вулицях через блекаут
07 жовтня 2025, 17:55
Україна нарощує імпорт газу через російські удари
07 жовтня 2025, 17:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Остап Дроздов
Всі блоги »