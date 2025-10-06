На Дніпропетровщині судитимуть посадовця філії "Укрзалізниці" та директора підрядної компанії за розкрадання понад 6,7 млн грн бюджетних коштів

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Лівобережна окружна прокуратура міста Дніпра скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з підрозділів регіональної філії АТ «Укрзалізниця» та директора підрядної компанії

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Заступника начальника одного з підрозділів регіональної філії АТ "Укрзалізниця" та директора підрядної компанії обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець "Укрзалізниці" спільно з керівником товариства організували злочинну схему розкрадання державних коштів, призначених для розроблення нормативної документації з лісовпорядкування та оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

Підконтрольне товариство було визнане переможцем публічних закупівель, після чого з ним уклали договір. У подальшому обвинувачені підписали акти приймання виконаних робіт, попри їх фактичне невиконання. На підставі підроблених документів підрядній організації незаконно перерахували понад 6,7 млн грн з бюджету.

