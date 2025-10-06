На Дніпропетровщині судитимуть посадовця філії "Укрзалізниці" та директора підрядної компанії за розкрадання понад 6,7 млн грн бюджетних коштів
Лівобережна окружна прокуратура міста Дніпра скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з підрозділів регіональної філії АТ «Укрзалізниця» та директора підрядної компанії
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Заступника начальника одного з підрозділів регіональної філії АТ "Укрзалізниця" та директора підрядної компанії обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Слідством встановлено, що посадовець "Укрзалізниці" спільно з керівником товариства організували злочинну схему розкрадання державних коштів, призначених для розроблення нормативної документації з лісовпорядкування та оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки.
Підконтрольне товариство було визнане переможцем публічних закупівель, після чого з ним уклали договір. У подальшому обвинувачені підписали акти приймання виконаних робіт, попри їх фактичне невиконання. На підставі підроблених документів підрядній організації незаконно перерахували понад 6,7 млн грн з бюджету.
