12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 15:31

На Дніпропетровщині судитимуть посадовця філії "Укрзалізниці" та директора підрядної компанії за розкрадання понад 6,7 млн грн бюджетних коштів

06 жовтня 2025, 15:31
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Лівобережна окружна прокуратура міста Дніпра скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з підрозділів регіональної філії АТ «Укрзалізниця» та директора підрядної компанії

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Заступника начальника одного з підрозділів регіональної філії АТ "Укрзалізниця" та директора підрядної компанії обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець "Укрзалізниці" спільно з керівником товариства організували злочинну схему розкрадання державних коштів, призначених для розроблення нормативної документації з лісовпорядкування та оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

Підконтрольне товариство було визнане переможцем публічних закупівель, після чого з ним уклали договір. У подальшому обвинувачені підписали акти приймання виконаних робіт, попри їх фактичне невиконання. На підставі підроблених документів підрядній організації незаконно перерахували понад 6,7 млн грн з бюджету.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю на Львівщині, який сфальсифікував протокол, щоб посадовець уникнув відповідальності за скоєну аварію

Дніпро Укрзализныця корупційна схема
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
