На Львовщине будут судить правоохранителя, сфальсифицировавшего протокол, чтобы "прикрыть" чиновника за пьяное ДТП

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю, сфальсифицировавшему протокол, чтобы чиновник избежал ответственности за совершенную аварию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в июне 2025 года в Шептицком районе Львовской области работник таможни, находясь за рулем автомобиля Citroen, в состоянии алкогольного опьянения врезался в отбойник. На место ДТП прибыл сотрудник полиции, установивший факт нарушения.

Правоохранитель пообещал "прикрыть" таможенника и составил протокол об административном правонарушении на другое лицо – знакомого инспектора, также приехавшего на место происшествия. В результате были подделаны два документа – протокол "О нарушении правил дорожного движения, повлекший повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества" и протокол "О повреждении автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, технических средств регулирования.

За совершенное правоохранителю грозит до трех лет лишения свободы.

