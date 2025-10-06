12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
06 октября 2025, 14:11

На Львовщине будут судить правоохранителя, сфальсифицировавшего протокол, чтобы "прикрыть" чиновника за пьяное ДТП

06 октября 2025, 14:11
иллюстративное фото: из открытых источников
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю, сфальсифицировавшему протокол, чтобы чиновник избежал ответственности за совершенную аварию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в июне 2025 года в Шептицком районе Львовской области работник таможни, находясь за рулем автомобиля Citroen, в состоянии алкогольного опьянения врезался в отбойник. На место ДТП прибыл сотрудник полиции, установивший факт нарушения.

Правоохранитель пообещал "прикрыть" таможенника и составил протокол об административном правонарушении на другое лицо – знакомого инспектора, также приехавшего на место происшествия. В результате были подделаны два документа – протокол "О нарушении правил дорожного движения, повлекший повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества" и протокол "О повреждении автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, технических средств регулирования.

За совершенное правоохранителю грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в начале октября во Львовской области маршрутка врезалась в грузовик. В результате аварии травмы получили 8 пассажиров маршрутки.

03 октября 2025
На Днепропетровщине будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств
06 октября 2025, 15:31
Харьков готовится к самой сложной зиме за все годы войны
06 октября 2025, 15:29
Фиктивные поставки РЭБ и дронов: в Луганской области злоумышленники украли у общины почти 6 млн грн
06 октября 2025, 15:11
Мать из Днепра получила 10 лет за создание детского порно с собственным сыном
06 октября 2025, 15:08
На Житомирщине женщина избила односельчанку деревянной доской – потерпевшая умерла
06 октября 2025, 14:58
В Одесской области наладили незаконный экспорт сои
06 октября 2025, 14:57
В Киеве с 2026 года введут цифровые пропуски во время комендантского часа
06 октября 2025, 14:49
У семьи бывшего руководителя ТЦК Харькова нашли люксовые авто стоимостью более 3 млн грн
06 октября 2025, 14:42
На Днепропетровщине пьяная мать покусала сына
06 октября 2025, 14:31
07 августа 2025
