01:50  04 октября
Рэпер OTOY рассказал, за что его задерживала полиция
00:30  04 октября
В Европе дешевеет молоко: повлияет ли это на цены в Украине
11:23  04 октября
В Полтавской области мотоцикл вылетел с дороги и врезался в дерево: водитель погиб
UA | RU
UA | RU
04 октября 2025, 12:47

Россияне ударили по пассажирскому поезду "Шостка-Киев" в Сумской области: около 30 пострадавших

04 октября 2025, 12:47
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В субботу, 4 октября, российские военные атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде Сумщины

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Враг попал в пассажирский поезд сообщением "Шостка-Киев". В результате атаки загорелся один из вагонов поезда.

На месте работают спасатели, медики и экстренные службы. Развернут оперативный штаб, людям оказывают необходимую помощь.

Как рассказала Суспільному и.о. главы Шосткинской РВА Оксана Тарасюк, из-за атаки по поезду пострадали около 30 человек, всех раненых госпитализировали. Их состояние уточняется.

После первого удара россияне ударили повторно, однако в этот раз обошлось без жертв.

Масштабы разрушений и количество пострадавших еще уточняются.

Напомним, в ночь на 4 октября российская армия атаковала Украину 109 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. ПВО обезвредила 73 дрона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Укрзализныця поезд железная дорога обстрелы Сумская область пострадавшие
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Одесской области таможенники остановили попытку вывоза старинных книг, которые могли принадлежать библиотеке Грушевского
04 октября 2025, 14:55
Удар по железнодорожному вокзалу на Сумщине: среди пострадавших – трое детей
04 октября 2025, 14:22
В двух районах Одессы из-за ливня снова поднялся уровень воды
04 октября 2025, 13:52
Удар россиян по поезду в Сумской области: Зеленский показал видео с последствиями
04 октября 2025, 13:19
В Дарницком районе Киева обнаружили обломки вражеского беспилотника с несдетонированной взрывчаткой
04 октября 2025, 12:20
Часть Ровно осталась без света по техническим причинам
04 октября 2025, 11:48
В Полтавской области мотоцикл вылетел с дороги и врезался в дерево: водитель погиб
04 октября 2025, 11:23
Россияне обстреляли четыре района Днепропетровщины: повреждены дома, есть раненая
04 октября 2025, 10:58
Россияне ударили по энергообъектам Чернигова: без света остались 50 тысяч потребителей
04 октября 2025, 10:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »