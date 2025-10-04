Фото: ОВА

В субботу, 4 октября, российские военные атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде Сумщины

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Враг попал в пассажирский поезд сообщением "Шостка-Киев". В результате атаки загорелся один из вагонов поезда.

На месте работают спасатели, медики и экстренные службы. Развернут оперативный штаб, людям оказывают необходимую помощь.

Как рассказала Суспільному и.о. главы Шосткинской РВА Оксана Тарасюк, из-за атаки по поезду пострадали около 30 человек, всех раненых госпитализировали. Их состояние уточняется.

После первого удара россияне ударили повторно, однако в этот раз обошлось без жертв.

Масштабы разрушений и количество пострадавших еще уточняются.

Напомним, в ночь на 4 октября российская армия атаковала Украину 109 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. ПВО обезвредила 73 дрона.