Фото: полиция

Правоохранители завершили расследование и передали в суд дело об убийстве младенца в Одесском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Экспертиза подтвердила: ребенок умер от удушения. Психологическая экспертиза показала, что мать полностью осознавала свои действия и в момент совершения преступления была вменяемой.

В ходе расследования женщина находилась под стражей без права внесения залога. У нее остался еще один ребенок, 4-летнюю девочку временно устроили к бабушке.

Сейчас материалы уголовного производства переданы в суд. Женщине грозит пожизненное заключение.

Напомним, трагедия произошла в начале мая этого года в Яськивской громаде Одесского района. Сначала 43-летняя мать заявила о внезапной смерти младенца. Однако впоследствии выяснилось, что это она перекрыла дочери дыхательные пути, когда та плакала.