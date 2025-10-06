12:44  06 жовтня
06 жовтня 2025, 15:08

Матір із Дніпра отримала 10 років за створення дитячого порно з власним сином

06 жовтня 2025, 15:08
Фото: Прокуратура України
До 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено мешканку Дніпра, яка використовувала свого малолітнього сина для створення та розповсюдження дитячої порнографії, а також передала дитину для сексуальної експлуатації

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Протягом 2022-2024 років обвинувачена жінка спільно зі своїм старшим сином та знайомим займалися виготовленням та розповсюдженням дитячої порнографії. Для цього вона цинічно використовувала свого 11-річного сина.

Зловмисники створили сторінку в соцмережі та закритий Telegram-канал, де за грошову винагороду розповсюджували фото- та відеоматеріали порнографічного характеру.

Крім виготовлення порнографії, жінка вчинила особливо тяжкий злочин – передала свого малолітнього сина громадянину іншої держави для сексуальної експлуатації, який вчиняв розбещення дитини.

Обвинуваченій інкримінували низку тяжких статей Кримінального кодексу, зокрема:

  • ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх);
  • ч. 4 ст. 301-1 (Використання малолітньої дитини для виготовлення порнографії);
  • ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми);
  • ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною)

Жінка визнала свою провину в повному обсязі та до набрання вироком законної сили перебуватиме під вартою.

Старшому сину обвинуваченої, який був її спільником, суд призначив 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Щодо третього фігуранта справи, знайомого жінки, судовий розгляд триває. Його обвинувачують за ч. 4 ст. 301-1 КК України.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині судили чоловіка з інвалідністю першої групи. Слідчі встановили, що протягом 9 років чоловік завантажив із різних веб-сайтів на свій комп’ютер 63 відео- та фотофайли з дитячою порнографією.

