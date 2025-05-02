В Полтавской области инвалида осудили за хранение детской порнографии

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Лохвицкий районный суд вынес приговор мужчине за покупку и хранение детской порнографии. Обвиняемый вину признал полностью и заключил об этом соответствующее соглашение с прокурором

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений, передает RegioNews.

Обвиняемый – инвалид I группы с детства, ранее не судимый. Следователи установили, что в течение 9 лет мужчина загрузил с разных веб-сайтов на свой компьютер 63 видео- и фотофайла с детской порнографией.

В начале 2025 года, в ходе досудебного расследования, мужчина заключил соглашение о признании вины с прокурором. 9 апреля суд удовлетворил это соглашение и назначил правонарушителю 1 год пробационного надзора с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг по программному обеспечению компьютерной техники — на 1 год.

Жесткий диск, на котором хранилась порнография, суд постановил конфисковать как орудие совершения преступления.

Напомним, в Полтавской области в водоеме нашли тело человека.